Газпром заплатил Нафтогазу $600 млн
Российская компания заплатила за три месяца транзита газа через территорию Украину.
Российский Газпром оплатил Нафтогазу сумму за транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Сообщается, что Газпром перевел 175,1 млн долларов за январь, 163,8 млн долларов за февраль 2020 года, а также 239,5 млн долларов за транзит газа в декабре 2019 года. Всего сумма к оплате составила 578,4 млн долларов.
Об этом сообщил во вторник, 4 февраля, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.
Он также сообщил, что начиная с февраля Нафтогаз будет получать плату за транзит не за три месяца, как в январе, а только предоплату за один следующий месяц.
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