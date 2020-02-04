Макрон планирует привлечь Польшу к переговорам по Донбассу

Целью визита президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу станет привлечение польской стороны к переговорам по ситуации на Донбассе и проведению встреч «нормандской четверки».

«Это переломный визит, поскольку открывает новые возможности стратегического сотрудничества с Францией на ближайшие четыре года отдельных министерств обеих стран. Это — последняя страна, которая имела определенные критические мнения о Польше», — отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

В то же время советник Макрона Эммануэль Бонн заявил, что Макрон проведет 3-4 февраля в Польше для того, чтобы донести до правительства страны позицию Франции по ключевым для Европы вопросам, в частности по ситуации на востоке Украины.

«Необходим диалог с Россией на рациональной почве в вопросах, в частности, Востока Украины», — сказал Бонн.

В то же время в польские эксперты считают, что привлечение Польшу к переговорам о ситуации на Донбассе ни на что не повлияет.

«Не думаю, что это как-то фундаментально повлияет на позицию Польши относительно России и Макрон, наверное, это осознает… Польская власть взамен на улыбку и французское рукопожатие не подаст руки России», — сказал преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий, отметив, что подобная инициатива является лишь попыткой легитимировать «нормандский формат» в странах, которые к нему относятся критически.

В то же время, Шептицкий не исключил, что одной из целей визита также является «тушение пожара в польско-российских отношениях», в условиях попытки Франции нормализовать отношения с Россией.

Источник: Новости Ю

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