В Великобритании нашли рекордный клад

По британскому закону, находку объявили собственностью королевы. Кладоискатели могут рассчитывать лишь на вознаграждение, но не на долю сокровищ.

Рег Мид и Ричард Майлз нашли на британском острове Джерси 69347 древнеримских и кельтских монет, сообщает Daily Mail.

Этот клад признан самым большим истории Великобритании. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В начале 1980-х жительница Джерси рассказала кладоискателям о серебряной пуговице, которую нашла в поле. И те три десятилетия обыскивали остров с мощными металлоискателями.

В 2012 году кладоискатели обнаружили тайник под изгородью на фермерском поле. На глубине около метра, в глине, оказались закопаны тысячи древнеримских и кельтских монет.

Прежде считалось, что самый большой клад монет в Великобритании был найден в 1978 году в Уилтшире – 54951 медная монета, датированная III веком до нашей эры. Крупнейший клад монет в мире был обнаружен в 1908 году в Брюсселе – 150 тысяч серебряных монет XIII века.

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