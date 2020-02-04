В Харькове развернулась борьба за должность ректора ХМАПО

Одним из претендентов на эту должность является экс-главный медик Харьковской области Богдан Федак.

После того, как Федак заявил, что планирует занять должность ректора, в интернете начали появляться статьи с ложными фактами о его жизни. Неизвестные авторы пишут о том, что экс-директор Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации был уволен с своей должности, приписывают ему несуществующий бизнес и постоянно упоминают о его несуществующей судимости.

Ничего общего с реальностью эти сплетни не имеют. Федак был амнистирован почти 30 лет назад, бизнеса у него нет. А на официальном сайте управления здравоохранения ХОГА есть информация, что он сам подал заявление в отставку. Директор не скрывал, что давно хотел перейти на преподавательскую работу и планирует участвовать в выборах.

Заказчиком данных статей выступает его конкурент на выборах – уволенный в январе ректор Александр Хвисюк.

Хвысюк проработал ректором 16 лет и был пойман на взятках. Несколько лет назад он стал главным героем скандального расследования Диасамидзе. Работник академии нашел прямые доказательства кумовства, растраты госсредств и воровства в ХМАПО. Ректор уволил Диасамидзе, но профессора восстановили в должности и предоставили государственный статус «викривача корупції». А Хвысюк после этого, наконец-то, был снят с должности.

При этом он до сих пор занимает лидирующую позицию в списке “топ самых злостных нарушителей антикоррупционного законодательства”. Ниже по списку идет его подруга – министр Ульяна Супрун.

Супрун постоянно пытается дискредитировать Федака, она также препятствовала его назначению на должность руководителя департамента здравоохранения ХОГА. Аргументируя тем, что у Федака есть судимость, Супрун лоббировала на эту должность свою кандидатуру. Но Федак выиграл суд, так как его судимость давно были снята, а уголовное дело признано сфабрикованным.

Теперь же Супрун пытается сохранить своего человека и на ректорском месте. Долгие годы Хвысюк пользовался своими связями в министерстве и отмывал деньги. Если он выиграет выборы, то снова сможет торговать дипломами, местами в общежитии и продавать все, что можно вынести из Академии.

Будем надеяться, что данный материал прочитают люди, причастные к выбору ректора и обратят внимание на то, что на Министерство охраны здоровья осуществляет искусственное давление. В сети регулярно появляются заказные статьи, которые имеют своей целью дискредитацию участника конкурса. Надеемся, что Моз не поддастся на медийные провокации и будет занимать объективную позицию, а коллектив университета выразит своё мнение через голосование.

Нам бы очень хотелось, чтобы такое важное учреждение, как ХМАПО возглавил действительно достойный и талантливый человек.

Руслан Якушев