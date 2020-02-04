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Главная » Украина » Экономика
20:45 04 Февраля 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

По словам премьера, разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, что плата за транспортировку всегда существовала.

Об этом Гончарук написал в своем Telegram-канале.

«В январе украинцы получили не одну, а две платежки – отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала – ранее она входила в общий тариф», – написал Гончарук.

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Тэги: Гончарук

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