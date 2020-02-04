Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ
По словам премьера, разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.
Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, что плата за транспортировку всегда существовала.
Об этом Гончарук написал в своем Telegram-канале.
«В январе украинцы получили не одну, а две платежки – отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала – ранее она входила в общий тариф», – написал Гончарук.
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