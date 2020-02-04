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21:32 04 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем квартира горела из-за хранившихся в ней опилок

Странное ЧП произошло в Мелитополе.

Как сообщили «Властям» источники в правоохранительных органах, в Мелитополе на улице Ломоносова, загорелась квартира в девятиэтажном доме №244. Огонь охватил жилье, в котором владелец делал ремонт. Пожар начался с мешка, в котором хранились опилки – очевидно, результат того самого ремонта.

Причины возгорания устанавливаются, однако на мысли о поджоге полицию натолкнули надписи на дверях квартиры. Они оскорбительного содержания. Возможно, именно работники, делавшие ремонт, оставили художества в стиле «Козел» и так далее.

Точную причину пожара должны назвать специалисты после проведения экспертиз.

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