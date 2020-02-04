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Главная » Украина » Происшествия
21:44 04 Февраля 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Тюремщикам не разрешили выпустить контрабандиста наркотиков раньше срока

Странным выглядит ходатайство пенитенциариев относительно одного из осужденных за совершение особо тяжкого преступления.

На днях в Ирпене суд отказал руководству Бучанской исправительной колонии №85 в прошении освободить условно-досрочно осужденного, отбывающего наказание за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах.

Приговоренный к 11 годам и двум месяцам тюрьмы преступник отбыл менее девяти лет за срока. По факту – в два раза меньше, поскольку был осужден по «закону Савченко», согласно которому день пребывания в СИЗО приравнивался к двум дням тюрьмы.

При этом осужденный все это время не работал, и взялся за исправление буквально перед странным прошением. Суд посчитал это замыливанием глаз, и отказал пенитенциариям в освобождении контрабандиста смерти.

Что интересно, все чаще СМИ обвиняют тюремщиков в том, что они за денежное вознаграждение подают такие странные немотивированные ходатайства в суд. Может быть, это как раз такой случай?

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Тэги: киевская область, осужденный, бучанская ик 85, контрабанда наркотиков

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