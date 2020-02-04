Пограничника, давшего взятку начальника, поместили в СИЗО

Выйти оттуда он может только под залог.

Инспектора пограничного поста «Свитязь» Луцкого пограничного отряда 31-го января задержали при попытке дачи взятки начальнику поста. Он передал командиру 20 000 гривен взамен того, что его не отправят на другой пост. Очевидно, не такой «теплый», как «Свитязь».

Суд постановил арестовать пограничника, однако он может выйти под залог в размере 105 тысяч гривен.

Коллеги поговаривают, что начальник поста недолюбливал подчиненного, а потому «заложил» его внутренней безопасности без зазрения совести. Заодно и обезопасил себя от задержания на взятке.

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