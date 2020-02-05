Зеленский поддержал принятие закона о невозвращении Приватбанка Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает принятие законопроекта №2571 о невозвращении украинских банков, признанных неплатежеспособными, экс-владельцам.

Принятие данного документа является prior action по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил журналистам во время ознакомления с работой новой госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» в Укргазбанке, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет (Верховной Рады – ред.), он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон», — отметил Зеленский.

Напомним, 11 декабря Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам.

Однако, как отмечали СМИ, в этот документ не попала согласована с МВФ норма, которая позволила бы привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка.

Как известно, 18 декабря 2016 Нацбанк объявил «Приватбанк» неплатежеспособным.

Сразу после того, как один с ключевых банков был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров с предложением передать данный системно важный банк в государственную собственность.

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