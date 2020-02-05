Только после деоккупации: Украина пока не будет восстанавливать водоснабжение в Крым

Информация о возможном восстановлении водоснабжения в Крым не соответствует действительности.

Информация о возможном восстановлении водоснабжения в аннексированный Крым не соответствует действительности.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич в сообщении в Facebook.

«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не соответствует действительности«, – написал он.

11-12 февраля парламентский комитет по правам человека совершит поездку в Херсонскую область для ознакомления с вопросами оккупированных территорий АР Крым и Севастополем. В ходе визита запланировано посетить контрольно-пропускной пункт «Каланчак».

«Логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у админграницах с временно оккупированной АР Крым«, – заметил постпред президента в Крыму.

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