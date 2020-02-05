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Главная » Мир » Происшествия
13:37 05 Февраля 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Коронавирус 2020: количество зараженных в Китае превысило 24 тыс.

По состоянию на 5 февраля в Китае количество больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 24 324 человека.

Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что 490 человек погибли, в том числе за последние сутки погибли 65 человек.

Также сообщается, что в больницах находится 185 тыс. человек, у которых есть подозрение на коронавирус.

892 человека выписаны после успешного курса лечения.

К слову, представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что уровень смертности от коронавируса 2019-nCoV составляет 2,1%.

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Тэги: коронавирус

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