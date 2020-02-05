Коронавирус 2020: количество зараженных в Китае превысило 24 тыс.
По состоянию на 5 февраля в Китае количество больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 24 324 человека.
Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что 490 человек погибли, в том числе за последние сутки погибли 65 человек.
Также сообщается, что в больницах находится 185 тыс. человек, у которых есть подозрение на коронавирус.
892 человека выписаны после успешного курса лечения.
К слову, представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что уровень смертности от коронавируса 2019-nCoV составляет 2,1%.
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