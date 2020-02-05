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Главная » Украина » Политика
15:00 05 Февраля 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Зеленский хочет потратить $2,9 млрд от Газпрома на инфраструктуру и медицину

Владимир Зеленский предложил потратить полученные $2,9 млрд от Газпрома на развитие медицины и инфраструктуры Украины.

2,9 миллиарда долларов, которые Нафтогаз получил от Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража было предложено потратить на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба главы государства:

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине», – заявил Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады.

Он дал задание правительству в двухнедельный срок подготовить все необходимые проекты документов.

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Тэги: медицина, Газпром, развитие, зеленский, инфраструктура

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