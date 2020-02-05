В Харькове отправили на карантин студентов из Китая

Наличие вируса у студентов не подтверждено, однако, они могли контактировать с носителями инфекции.

В Харькове шестерых студентов из Китая с подозрение на коронавирус госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу.

Сообщается, что их содержат в специальных изолирующих боксах, за ними ведется постоянное наблюдение.

Коронавирус у студентов не подтвердился, но они могли контактировать с носителями, большинство из которых недавно бывали в Китае. Также сообщается, что один из госпитализированных студентов был в Ухане.

Ожидается, что в ближайшее время их выпишут. Также больнице отметили, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

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