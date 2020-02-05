В криворожском суде мужчина нанес удары ножом посетителю
Без всяких видимых причин преступник напал на незнакомого мужчину.
В СИЗО отправился ранее судимый житель Кривого Рога, который в последний день января совершил нападение на незнакомца в здании суда. Произошло ЧП в Терновском районном суде Кривого Рога. По свидетельству очевидцев, преступник достал тычковый нож и принялся размахивать им перед лицом посетителя. Несколько раз попав в шею и предплечье потерпевшему, преступник, упав после толчка защищавшейся жертвы, сбежал из суда.
Ни полиция, ни охрана суда почему-то не среагировали, и не задержали нарушителя спокойствия.
Впрочем, выйти на след злоумышленника оказалось плевым делом для оперативников – тот порядком наследил с учетом своего криминального прошлого.
Суд постановил взять под арест криворожца-рецидивиста. Ему вменяют совершение хулиганства с применением оружия. Максимальное наказание за это преступление – 7 лет тюрьмы.
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