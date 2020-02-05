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Главная » Украина » Политика
15:05 05 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским

Президент Украины отправится к Святому Престолу уже на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит на этой неделе Ватикан, где у него состоится первая встреча с главой Католической церкви Папой Римским Франциском, который ранее оценил положительную динамику на Донбассе.

Об этом 5 февраля сообщили в службе печати Святого престола.

Как отмечается, понтифик планирует принять Зеленского 8 февраля, но что он собирается обсуждать с украинским лидером и прочие подробности встречи не сообщаются.

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Тэги: зеленский

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