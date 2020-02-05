Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским

Президент Украины отправится к Святому Престолу уже на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит на этой неделе Ватикан, где у него состоится первая встреча с главой Католической церкви Папой Римским Франциском, который ранее оценил положительную динамику на Донбассе.

Об этом 5 февраля сообщили в службе печати Святого престола.

Как отмечается, понтифик планирует принять Зеленского 8 февраля, но что он собирается обсуждать с украинским лидером и прочие подробности встречи не сообщаются.

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