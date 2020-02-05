Голландская компания покупает завод в Донецкой области
Нидерландская компания Watts Blake Bearne International Holdings B.V. намерена приобрести 100% акций ЧАО “Курдюмовский завод кислотоупорных изделий” в селе Опытном Бахмутского района Донецкой области.
Соответствующее уведомление было направлено в адрес завода 27 января.
Watts Blake Bearne International Holdings B.V. входит в британскую Watts Blake Bearn, являющуюся крупнейшим в мире производителем комовых глин. Ранее Watts Blake Bearne International Holdings B.V. и ее аффилированные лица не владели акциями Курдюмовского завода.
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