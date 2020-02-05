Китайский турист заразил пассажиров круизного лайнера коронавирусом
По меньшей мере, 10 человек на борту круизного судна Diamond Princess, пришвартованного в японском порту Йокогама, оказались заражены коронавирусом.
Предположительно, они могли заразиться от пассажира из Гонконга. 80-летний китаец, прилетевший в Японию на самолете, находился на борту лайнера 20-25 января. Когда он вернулся домой, у него обнаружили коронавирус.
Круизный лайнер вышел из Йокогамы 20 января, прошел по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и в понедельник вернулся обратно. К этому времени несколько человек начали жаловаться на недомогание, сообщает BBC.
Всех пассажиров лайнера, у которых выявили вирус, отправили в больницу. С подтвержденным диагнозом были госпитализированы трое японцев, трое граждан Китая, двое австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин
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Наличие вируса у студентов не подтверждено, однако, они могли контактировать с носителями инфекции.
По состоянию на 5 февраля в Китае количество больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 24 324 человека.