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22:50 05 Февраля 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Китайский турист заразил пассажиров круизного лайнера коронавирусом

По меньшей мере, 10 человек на борту круизного судна Diamond Princess, пришвартованного в японском порту Йокогама, оказались заражены коронавирусом.

Круиз на Diamond Princess для некоторых пассажиров закончился больницей

Предположительно, они могли заразиться от пассажира из Гонконга. 80-летний китаец, прилетевший в Японию на самолете, находился на борту лайнера 20-25 января. Когда он вернулся домой, у него обнаружили коронавирус.

Круизный лайнер вышел из Йокогамы 20 января, прошел по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и в понедельник вернулся обратно. К этому времени несколько человек начали жаловаться на недомогание, сообщает BBC.

Всех пассажиров лайнера, у которых выявили вирус, отправили в больницу. С подтвержденным диагнозом были госпитализированы трое японцев, трое граждан Китая, двое австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин

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Тэги: китайцы, круизный лайнер, коронавирус

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