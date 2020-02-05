В Украине хотят запретить включать музыку и кино в общественном транспорте
Вчера, 4 февраля, на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №3006 о запрете акустического насилия в общественном транспорте.
Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Законопроект запрещает включать музыку, известную как «русский шансон», а также классическую музыку в маршрутках и любом другом общественном транспорте. Также законопроект запрещает включать кино в автобусах.
Хотя текст закона и пояснительная записка на сайте пока отсутствуют, можно предположить, что целью данного законопроекта является снижение стресса у населения во время использования общественного транспорта, а также повышение настроения общества.
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