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Главная » Украина » Общество
18:57 05 Февраля 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В Украине хотят запретить включать музыку и кино в общественном транспорте

Вчера, 4 февраля, на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №3006 о запрете акустического насилия в общественном транспорте.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект запрещает включать музыку, известную как «русский шансон», а также классическую музыку в маршрутках и любом другом общественном транспорте. Также законопроект запрещает включать кино в автобусах.

Хотя текст закона и пояснительная записка на сайте пока отсутствуют, можно предположить, что целью данного законопроекта является снижение стресса у населения во время использования общественного транспорта, а также повышение настроения общества.

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Тэги: запрет

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