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18:36 05 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Отказывавшийся мыть камеру в харьковской тюрьме осужденный получил еще полтора года

Существенно отдалил освобождение так называемый «отрицала», отказывающийся от установленных в пенитенциарном учреждении порядков.

Полтора года лишения свободы к уже имеющемуся сроку в 7 лет и 10 месяцев получил осужденный из Полтавской области, который отбывает свою восьмую «ходку» в Алексеевской исправительной колонии №25 за совершение краж, грабежей и разбоев.

В Харькове и области, по словам самих зеков, практически все зоны «красные». То есть, там все подчинено начальству, а не криминальным авторитетом. И несговорчивых арестантов там «ломают» не только физическими методами воздействия, но и вполне законными. В чем очередной рецидивист и убедился.

Получив в общей сложности 24 взыскания за отказ убираться в камере и прочие «блатные» заявления, рецидивист сам не заметил, как заключил соглашение с прокурором о признании своей вины. И теперь родной дом он увидит на полтора года позже планируемого. А если откажется и впредь браться за веник – кто знает, не станет ли этот срок и того длиннее.

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Тэги: колония, Харьков, приговор, заключенный, осужденный, ик

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