Вторая жена премьера Лесото обвиняется в убийстве первой
42-летняя Мезайа Табане, жена премьер-министра Лесото, была официально обвинена в убийстве его предыдущей жены – 58-летней Липолело Табане.
Во вторник она пришла в полицию для допроса. Премьер-министр Томас Табане также был допрошен. Но обвинение ему не было выдвинуто.
Дело отложено до 28 февраля. Мезайа Табане заключена под стражу.
Липолело Табане была застрелена возле своего дома в столице страны, городе Масеру, в 2017 году, за два дня до вступления в должность ее мужа. В тот момент пара находилась в процессе развода. Томас Табане в своей инаугурационной речи назвал это убийство «бессмысленным», сообщает BBC.
Первоначально в убийстве обвиняли неизвестных вооруженных людей. Но новая информация, собранная полицией, позволила выдвинуть обвинение нынешней жене премьера.
10 января Мезайю Табане объявили в розыск, а уже в этот вторник задержали на границе с ЮАР.
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