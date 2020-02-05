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Главная » Украина » Политика
18:46 05 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Обыск на «1+1»: СБУ считает причастным к «сливу» Гончарука Дубинского?

Прямо в эти минуты проводятся следственные действия.

Оперативники СБУ совместно с иными правоохранителями пожаловали с санкционированным обыском на телеканал «1+1». Известно, что спецслужбы и сыщики обыскивают редакцию программы «Секретные материалы», продюсером которой являлся до своего избрания нароным депутатом Александр Дубинский.

По мнению оперативников, журналист программы «плюсов» Евгений Куксин мог быть именно тем человеком, что слил в сеть скандальные аудиозаписи с совещания премьера Алексея Гончарука с министром, зампредседателя Нацбанка и прочими чиновниками.

Обыск в прямом эфире транслируют журналисты программы:

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Тэги: СБУ, обыск, дубинский, секретные материалы, пленки гончарука

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