Сборную России по футболу могут не допустить на ЧМ-2022
Катарский телеканал BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что уже WADA уведомило российскую сторону о запрете участия в чемпионате мира.
Впрочем, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что пока не получал никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS), еще слишком рано», – цитирует Гануса РИА «Новости».
В Российском футбольном союзе (РФС) также сообщили, что пока не получали от WADA никаких уведомлений о статусе сборной на ЧМ-2022.
Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.
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