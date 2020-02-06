Конец банковской тайны: что изменится

Банковская тайна больше не остается такой уж тайной — Нацбанк принял решение упростить процедуру раскрытия и теперь силовые ведомства смогут получить доступ к счетам граждан и юрлиц, не обращаясь в суд за специальным разрешением.

Но это еще не все. Вскорости Госфинмониторинг получит расширенные права, благодаря которым он сможет без решения суда блокировать и замораживать подозрительные, на его взгляд, счета и транзакции.

Кроме того следить за своими клиентами обяжут букмекеров, риелторов (их в связи с таким нововведением причислили к субъектам мониторинга) и платежные системы. Пункты обмена валюты обязаны будут сообщать властям о клиентах, совершающих операции с валютой.

Силовики получат доступ к счетам

По письменному запросу, минуя решение суда, доступ к банковской тайне получают СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, АМКУ и ГПУ. Но касается это только счетов «лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», закон о конфискации незаконных активов у которых был принят в конце минувшего года.

По идее, рядовым гражданам, не наделенным функциями власти, опасаться нечего. Но банкиры предупреждают, что расслабляться не стоит. Всегда возможны злоупотребления, когда нечетные на руку силовики будут оказывать давление на предпринимателей, действуя в интересах их конкурентов.

Алексей Кущ, член Ассоциации украинских банков, рассказал, что, учитывая фактор возможных злоупотреблений, банки будут отказываться раскрывать информацию во внесудебном порядке, тем более, что в документе имеются весьма размытые формулировки, позволяющие его неоднозначную трактовку.

Рядовых граждан тоже ждут «сюрпризы»

В конце апреля тотальный финансовый контроль настигнет всех украинцев. Функции «Большого Брата», наблюдающего за кошельком каждого гражданина, будут выполнять все, кто только может:

силовые ведомства,

банки,

страховые компании,

платежные системы,

лотереи,

обменные пункты,

налоговые консультанты,

риелторы,

торговцы ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями.

Если раньше приобретение недвижимости все равно так или иначе проходило через госреестры, то сейчас государство будет оповещаться и о покупке ювелирных украшений или валюты.

Под обязательный финмониторинг попадают операции, превышающие порог в 400 тыс. грн (лимит увеличили со 150 тыс. грн), однако все субъекты, на которых возложена функция контроля, обязаны сообщать в службу мониторинга обо всех операциях, превышающих — тыс. грн. Если таковая покажется службе мониторинга подозрительной, ее будут проверять.

Если во время проверки финразведка заподозрит, что операция каким-либо образом связана с финансированием терроризма, деньги, имеющиеся на счету, могут быть заморожены. Для субъектов мониторинга предусмотрены гигантские штрафы, дабы они даже не помышляли уклоняться от норм, предписанных в документе. Для банков, например, штраф может достигать €5 млн.

Анонимные переводы больше не анонимные

Все денежные переводы, включая и международные, превышающие сумму в 30 тыс. грн, которые проводятся без открытия счета, попадают «на карандаш». Начиная от этой суммы, пункты обмена валют будут сообщать «куда надо» о клиентах, совершающих покупку или продажу валюты. Лимит 30 тысяч установлен и для транзакций в платежных системах. Если операция превышает лимит, отправитель обязан раскрыть детальную информацию не только о себе, но и о получателе.

Сыграть «по-крупному» в лотерею или какую-либо азартную игру без предоставления полной информации о себе тоже не получится. Если клиент захочет сделать ставку от 5 тысяч и выше, букмекеры и лотерейные конторы у него обязаны будут потребовать паспорт и ИНН.

Нововведения помогут вычислить доходы, которые были получены незаконным или нечестным путем. Например, объяснить появление на своем счету крупной суммы двукратным выигрышем в лотерею, как это сделал в свое время один бывший депутат, уже будет довольно сложно. Но вот гражданам, получающим зарплату «в конвертах» такие нормативы доставят массу проблем и существенно ограничат их возможности. По разным оценкам количество украинцев, получающих «черную» или «серую» зарплату, составляет почти половину от общего количества работающих граждан.

Криптовалюта тоже «под колпаком»

Компании, предоставляющие услуги, связанные с обменом, хранением, покупкой, продажей или переводам криптовалют, закон обязывает заниматься сбором полной информации о том, для чего предназначаются электронные деньги и о том, откуда они взялись у клиента.

Однако в вопросах контроля за виртуальными деньгами эксперты выражают сдержанный скептицизм. Они уверяют, что украинцы просто уйдут на иностранные биржи, не требующие отчета о прохождении и предназначении криптовалюты.

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