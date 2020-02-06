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Главная » Украина » Экономика
11:32 06 Февраля 2020 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

У Гончарука нет контракта Коболева, по которому тот получает миллионные премии

Кабинет министров Украины не владеет информацией о финансовых начислениях руководству Открытого акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

Соответствующий вывод можно сделать из ответа на информационный запрос Информационного агентства Українські  Новини, направленного в Кабинет министров Украины.

В письме, полученном агентством отмечается, что «по информации Департамента по вопросам эффективного управления государственной собственностью, Департамента по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Секретариата Кабинета министров, согласно уставу акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», утвержденного постановлением Кабинета министров от 06.03.2019 №226, коллегиальным исполнительным органом Компании, который осуществляет управление его текущей деятельностью, является правление. К компетенции правления относится распоряжение имуществом и средствами Компании с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и внутренними документами (положениями, регламентами и т.п.) Компании».

Основываясь на изложенном в Кабмине решили перенаправить соответствующий запрос ИА Українські Новини к НАК «Нафтогаз Украины».

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Тэги: Гончарук

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