Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины

Сенат не поддержал импичмент президента США. Что будет теперь.

Вечером 5 февраля верхняя палата Конгресса США вынесла свой вердикт по делу об импичменте Дональда Трампа. Как и ожидалось, он оказался позитивным для действующего американского президента.

По первой статье импичмента – злоупотребление властью – «за» осуждение президента высказались 48 сенаторов. Против – 52. По второй статье – препятствовании Конгрессу в расследовании дела об импичменте – 47 и 53 соответственно.

Республиканцы, имеющие большинство в Сенате (53 против 47 демократов) дали всего лишь один голос по одному из обвинений «за». Сенатор от штата Юта Митт Ромни (он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года и проиграл Бараку Обаме) поддержал первое из предъявленных Трампу обвинений – злоупотребление властью.

«Срыв выборов с целью удержаться на своем посту, возможно, является самым оскорбительным и разрушительным нарушением присяги при исполнении служебных обязанностей, которое я могу себе представить. Мой голос, скорее всего, будет в меньшинстве в Сенате. Но независимо от этого, своим голосованием я скажу своим детям и их детям, что я выполнил свой долг в меру своих возможностей, полагая, что моя страна ожидала этого от меня», – заявил Ромни.

Но никто из коллег по партии его не поддержал. Ромни, таким образом, стал первым и единственным сенатором в истории США, поддержавшим обвинение против президента-однопартийца.

Трамп вышел победителем из политической борьбы, растянувшейся на пять месяцев, и вступает в активную фазу президентской кампании на гребне успеха.

Трампа – в отставку. Как все происходило

За время, пока американцы рассматривали дело, сайт «Сегодня» неоднократно и регулярно информировал читателей обо всем, что связано с импичментом Дональда Трампа. В том числе мы подробно рассказывали о сути самой процедуры и исторических прецедентах.

Напомним вкратце: процедура импичмента действующего президента США была инициирована демократами, имеющими большинство в нижней палате Конгресса, 25 сентября 2019 года. Повод – публикация в американских СМИ «утечки» о телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе которого руководитель США якобы побуждал украинского президента начать расследование по делам, связанному с экс-вице-президентом Джозефом Байденом. Который на тот момент был одним из главных оппонентов Трампа.

Ответить на вопросы, побуждал ли Трамп Зеленского на самом деле, злоупотреблял ли американский президент властью в личных (политических) целях, противоречили ли действия Трампа национальным интересам США, и призвано было расследование в рамках процедуры импичмента. На протяжении двух с половиной месяцев конгрессмены в открытом и закрытом режимах заслушивали свидетелей, среди которых были весьма высокопоставленные чиновники администрации Трампа, представители спецслужб США, дипломаты и т.д. В начале декабря профильный комитет выдвинул обвинение Трампу по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в расследовании дела об импичменте (последний пункт, как нетрудно догадаться, возник уже в процессе расследования).

18 декабря Палата представителей (где, напомним, большинство имеют демократы) проголосовала за импичмент. По первому пункту обвинений (злоупотребление властью) вердикт «виновен» вынесли 230 конгрессменов. Против проголосовали 197, один воздержался. Второй пункт набрал 229 голосов «за», против – 198 при одном воздержавшемся.

В январе 2020 года, согласно процедуре, слушания начались в Верхней палате Конгресса – Сенате. Именно сенаторы и должны были определить судьбу действующего президента.

Лучший день для Трампа

Пожалуй, за всю пятилетнюю историю президентства у Трампа не было столь благоприятного для него стечения обстоятельств, как в день вынесения Сенатом решения. Судите сами: несмотря на пять месяцев активной «бомбардировки» имиджа американского президента политическими оппонентами, рейтинг его только вырос. К 5 февраля он имел поддержку 49% американцев (это высший показатель за время президентства). Согласно данным компании Gallup, ровно половина избирателей считали, что Трамп достоин того, чтобы быть избранным на второй срок. Поддержка действующего главы государства среди республиканцев вообще зашкаливала, составив 94%.

«Понятно, что кроме вероятных законных оснований для импичмента в этом процессе присутствует элемент политической борьбы. Основной задачей демократов являлось не столько устранение Трампа от должности, сколько разрушение его имиджа и обвал рейтинга президента и Республиканской партии в целом. Как видим, достичь своей цели оппозиции не удалось. Более того, наблюдается обратное: сегодня Трамп демонстрирует наиболее высокий рейтинг за все время своего президентства, становясь все более реальным претендентом на сохранение кресла в Овальном Кабинете на второй срок», – отметил в комментарии сайту «Сегодня» политический эксперт Центра «Инполит» Максим Джигун.

По его словам, запуск процедуры импичмента оказался своеобразным детонатором для электорального ядра президента, мобилизовав сторонников Республиканской партии и Трампа лично.

Как будто специально накануне рассмотрения вопроса об импичменте в США стартовали кокусы (партийные собрания, наряду с праймериз используются для выдвижения кандидатов). Первый из них, в штате Айова, показал более чем убедительную победу Трампа: его поддержали почти 98% избирателей-республиканцев. Занявший второе место экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд набрал лишь немногим более 1% голосов. Даже если среди сенаторов-республиканцев были сомневающиеся, кокусы показали: альтернативы Трампу в Республиканской партии нет.

Наконец, за день до голосования в Сенате Трамп выступил с ежегодным обращением к нации в Конгрессе США. Выступление получилось триумфальным: Трампу было что рассказать и о росте экономики, и о миллионах новых рабочих мест, появившихся за годы его президентства, и о социальной защите, и об успехах на международном уровне.

«Сегодня в США происходит один из самых ярких экономических подъемов за последние несколько лет, а уровень безработицы в стране опустился до минимальных за последние 50 лет 3,5 процентов. Поэтому в системе координат «установление политической справедливости – экономическое благополучие семьи» общество выбирает второй вариант. Поэтому, несмотря на громкий скандал и расследование возможного превышения полномочий, позиции Трампа усиливаются», – рассказал Максим Джигун. На фоне всего этого для сенаторов-республиканцев поддержка импичмента была бы политическим самоубийством. «Поддержка республиканцами импичмента свидетельствовала бы о расколе партии и негативно повлияла бы на результаты будущих президентских выборов. Значительная часть избирателей поддерживают Трампа, и такой шаг был бы расценен как предательство», – отметил в комментарии сайту «Сегодня» независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Последствия импичмента. Станет ли Байден жертвой? Решение сената позволит Трампу перевернуть эту неприятную страницу в истории своего президентства и вплотную заняться избирательной кампанией. Как уже отмечалось выше, история с импичментом если и повлияла на рейтинг действующего президента, то только в положительную сторону. Чего нельзя сказать о Джозефе Байдене, еще недавно рассматривавшемся в качестве основного оппонента Трампа. «Процедуру импичмента демократы начали под предлогом «неконституционных действий» Трампа при попытке добиться доказательств коррупции семьи Байдена в Украине. Провал процедуры импичмента вывел Байдена на четвертое место среди кандидатов демократов на праймериз в штате Айова. Если дела будут идти так и дальше, то к «супервторнику», праймериз 3 марта, вообще может встать вопрос о целесообразности дальнейшего участия Байдена в гонке», – отметил в комментарии сайту «Сегодня» политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов. Тем не менее нельзя сказать, что об импичменте, как о страшном сне, удастся забыть и самому Трампу. По мнению Андрея Мартынова, несмотря на то, что 5 февраля тема импичмента была закрыта с правовой точки зрения, демократы и республиканцы будут использовать этот «кейс» для консолидации своих избирателей и для дискредитации оппонентов, причем как на президентских выборах, так и на промежуточных выборах в палату представителей и Сената. С этим мнением согласен и Александр Хмелевский. «Отказ Сената поддержать импичмент будет использован демократами на президентских выборах. Безусловно, сами факты, выявленные в ходе расследования, негативно повлияют на президентскую кампанию Трампа и снизят шансы на его победу. Демократы и не рассчитывали на то, что импичмент состоится. Это является элементом избирательной кампании, направленным на дискредитацию соперника. Материалы по Трампу будут активно использоваться демократами во время избирательной кампании», – отмечает эксперт. Что касается политических перспектив Трампа в контексте истории с импичментом, то, как отметил Андрей Мартынов, победа Трампа над демократами во время процедуры импичмента означает его политическое усиление и фактически автоматические перспективы выиграть праймериз и стать официальным кандидатом Республиканской партии на второй президентский срок. Импичмент и Украина. Страница перевернута? Но нас больше интересует другой вопрос: перевернулась ли после отказа Сената объявлять Трампу импичмент история взаимоотношений Украины и США последних месяцев. Очень неприятная, скажем откровенно, для нас история. Будучи не по своей воле втянута во внутренние политические разборки в США, Украина в полной мере ощутила на себе удары политических штормов, бушующих по ту сторону Атлантики. Да, Украина последние полгода не уходила со страниц центральных американских СМИ, но, согласитесь, не такого внимания хотелось бы Киеву. В ходе политических баталий были уволены или ушли в отставку в связи со скандалом американские чиновники и дипломаты, действительно искренне желавшие блага нашей стране. И не просто желавшие – много работавшие для укрепления сотрудничества между США и Украиной. Но хуже даже не это: многие из друзей Украины в США предпочли на время дистанцироваться от своего участия в украино-американских отношениях. Украинское направление стало в определенной мере токсичным: переговоры, действия, связанные с Украиной, рассматривались прессой под микроскопом. И многие политики предпочли не рисковать карьерой, опасаясь, что волны скандала накроют и их. Изменится ли ситуация теперь? Эксперты «Сегодня» считают, что скорых изменений ждать не стоит. «Не исключено, что интенсивность контактов на высшем уровне между Украиной и США до ноября уменьшится. Республиканцы и демократы будут выяснять отношения между собой, и им будет не до внешнеполитической активности. В телефонном режиме Зеленский и Трамп, конечно, смогут общаться, но после обнародования их разговора, который состоялся в июле 2019-го, вопрос о том, насколько доверительными могут быть эти беседы, остается открытым. Личная же встреча двух президентов уже вряд ли состоится до ноября», – говорит Андрей Мартынов. Александр Хмелевский также считает, что факт «утечки» беседы между президентами осложнил коммуникацию на высшем уровне. «Зеленский и Трамп больше не смогут свободно общаться. Опубликованные записи разговоров негативно сказались на имидже обоих президентов. Но Украина должна выстраивать свои отношения с США, а не с отдельным президентом и его администрацией. Ориентация ряда политиков и чиновников Украины на демократов в свое время помешала отношениям между странами после победы Трампа. Следует это помнить и не поддерживать ни одну из сторон во время будущей президентской кампании», – говорит Александр Хмелевский. В свою очередь, Максим Джугун полагает, что результаты рассмотрения импичмента американского президента вряд ли кардинально изменят отношения между Украиной и США. «Расследование деятельности Трампа мало повлияло на его международную деятельность, а недавно в Украину прилетал «правая рука» президента Майк Помпео. Для Зеленского же завершение эпопеи с импичментом принесет определенное облегчение», – говорит Максим Джигун. Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Владимир Фесенко. «Как показала история последних месяцев, несмотря ни на что – ни на имиджевые проблемы, ни на наличие скандальных тем, которые время от времени всплывают, – отношения между нашими странами остаются на высоком уровне. Обе стороны заинтересованы в сохранении этих отношений. Есть взаимный интерес. По разным причинам. У американцев это геополитические мотивы: они так просто не могут уйти из Украины. И не уйдут. Посмотрите: они хотели уйти из Афганистана, из Сирии и так далее. Не получается. Если есть стабильные, долговременные государственные интересы, то ими не так просто пренебречь. США по-прежнему рассматривают Украину, как и ту же Польшу, как свой форпост в Европе, они рассчитывают на нас. Я не думаю, что США удастся забыть Украину, даже если там этого кто-то очень захочет», – отметил в комментарии сайту «Сегодня» Владимир Фесенко. Также, по его мнению, выравниванию уровня отношений будет способствовать то, что Украина изначально не была целью политических атак. «На самом деле это же не отношения Украины и США хотели «убить», хотели «убить» Байдена как оппонента Трампа. И теперь, когда кокусы показали, что Байден является не таким уж опасным для Трампа, интерес к этой истории будет падать. С большой долей вероятности Байден не будет единым кандидатом от демократов, так зачем эту историю поднимать? Мотивация использовать на президентских выборах украинскую тему в невыгодном для нас свете отпала», – говорит Владимир Фесенко.

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