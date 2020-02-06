Сенат США оправдал Трампа. Импичмента не будет.

Дональд Трамп избежал процедуры импичмента. Его дело закрыто.

5-го февраля в Сенате США состоялось окончательное голосование относительно обвинения президента Дональда Трампа. Сенат мог стать тем органом, который досрочно прекратит полномочия Трампа на посту президента. Однако этого не случилось.

Дональда Трампа обвиняли сразу по двум пунктам – «Злоупотребление полномочиями» и «Препятствование работе конгресса». В обоих случаях голосов за отставку не хватило. В первом случае Трампа посчитали виновным 48 сенаторов, во втором – 47. Соответственно, невиновным Трамп остался для 52 и 53 сенаторов, проголосовавших по обоим пунктам обвинений.

Для того, чтобы объявить импичмент президенту США, необходимо набрать более 2/3 голосов верхней палаты Конгресса. То есть, минимум 67 голосов.

Единственным республиканцем, проголосовавшим за виновность Трампа по первому пункту обвинения оказался Митт Ромни. Коллега президента по партии оказался первым в истории США республиканцем, который поддержал процедуру импичмента относительно своего однопартийца.

В итоге Трампа полностью оправдали. Дело импичмента официально завершено.

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