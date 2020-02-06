«Кличко потерял стыд»: Киевляне требуют от мэра вымести из КГГА коррупционеров Осипова и Густелева

Сегодня, 6 февраля, киевляне вышли на митинг под здание Киевской городской государственной администрации с требованием к мэру Виталию Кличко уволить уличенных в коррупции Валентина Осипова и Александра Густелева.

Сегодня, 6 февраля, киевляне вышли на митинг под здание Киевской городской государственной администрации с требованием к мэру Виталию Кличко уволить уличенных в коррупции Валентина Осипова и Александра Густелева.

Отметим, днем ранее стало известно о том, что Кличко подписал распоряжение о назначении экс-замглавы коммунальной корпорации «Киевавтодор» Осипова директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. СМИ также писали о планах мэра назначить своим заместителем главу «Киевавтодора» Густелева.

Протестующие держат плакаты «Осипов и Густелев – воры», «Осипов Густелев Кличко = коррупция!», «Кличко «крышует» Осипова и Густелева», «Осипова и Густелева – на нары!» и «Кличко потерял стыд!»

Когда стало понятно, что Виталий Кличко проигнорировал протестующих и не выйдет к ним, активисты сами прорвались в здание, чтобы донести свои требования до столичных властей.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Осипов еще в 2017 году на посту замглавы «Киевавтодора» создал преступную группу, которая под прикрытием главы Густелева разворовывала средства столичного бюджета, выделенные на содержание и ремонт дорог и мостов. Только по одному из эпизодов, «Киевавтодор» подписал договора на 37 млн гривен, однако почти треть этой суммы (11 млн гривен) была выведена на подставную фирму и обналичена. Пойманный за руку Осипов сам признал свою вину. Дело передано в прокуратуру и Шевченковский суд.

Также СМИ писали, что карьерный взлет Валентина Осипова связан с покровительством Александра Густелева, близко дружного с Виталием Кличко. Сообщалось об их совместных посещениях бани, катании на мотоциклах и т. д. Помимо этого, публиковалась информация о романе Густелева с замминистра инфраструктуры Натальей Форсюк, которая также принимает участие в судьбе Осипова.

Стоит отметить, что ранее в СМИ называли причину, по которой самому Кличко удалось сохранить кресло главы КГГА. Это стало возможным благодаря тому, что «шефство» над мэром взял помощник президента Андрей Ермак.