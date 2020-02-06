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Главная » Украина » Экономика
14:40 06 Февраля 2020 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Депутаты провалили голосование за рынок земли

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не сможет запустить рынок земли в Украине.

Ожидается, что парламент будет рассматривать соответствующий законопроект еще два месяца. Об этом он сообщил в комментарии OBOZREVATEL. Таким образом, финальное голосование по старту продажи земли в Украине пройдет не раньше марта.

Отметим, на 14:20 депутаты проголосовали за поправку под №15 к законопроекту – из нескольких тысяч.

Ранее президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду, где будет рассматриваться законопроект о рынке земли. Президент пришел на заседание фракции «Слуга народа» и уговарил депутатов голосовать за земельную реформу.

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Тэги: депутаты

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