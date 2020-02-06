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18:36 06 Февраля 2020 Просмотров 238   КомментариевКомментарии

Астронавтка NASA установила рекорд

Кристина Кох совершила самый длинный в истории одиночный полет среди женщин. Ее опыт поможет лучше понять медицинские последствия длительного пребывания в космосе.

Кристина Кох

Она провела 328 дней на Международной космической станции (МКС), превысив предыдущий рекорд, принадлежавший американке Пегги Уитсон, сообщает BBC.

Больше нее (на 12 дней) находился на космической орбите Скотт Келли, который был на МКС в 2015-2016 годах.

«Я сейчас потрясена и счастлива», – сказала Кристина Кох журналистам вскоре после приземления.

Она вернулась на корабле «Союз» с двумя другими членами экипажа – астронавтом Европейского космического агентства, итальянцем Лукой Пармитано и российским космонавтом Александром Скворцовым. Они приземлились возле Джезказгана в центральном Казахстане.

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Тэги: МКС, НАСА, космос

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