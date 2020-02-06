Кличко відмовився відповідати на питання «Свободи» про призначення корупціонера Осипова у КМДА

Депутат Київської міської ради від фракції «Свобода» Володимир Назаренко зажадав від мера столиці Віталія Кличка відповіді через призначення корупціонера Валентина Осіпова на посаду голови Департаменту транспортної структури КМДА.

Депутат Київської міської ради від фракції «Свобода» Володимир Назаренко зажадав від мера столиці Віталія Кличка відповіді через призначення корупціонера Валентина Осіпова на посаду голови Департаменту транспортної структури КМДА. Проте мер відмовився відповідати на питання опозиціонера. Про це стало відомо під час засідання Київради 6 лютого.

«Зараз продовжується історія з Шулявської розв’язкою. Там є конфлікт зі знесенням цеху заводу «Більшовик». Я, нагадаю, взагалі виступав за інший проект, більш новітньої розв’язки. Та чому ця проблема виникла? Бо проблема в Департаменті транспорту», – зазначив депутат.

Він нагадав, що Кличко призначив корупціонера Осіпова, який раніше був заступником директора «Київавтодору», головою цього Департаменту.

«Я нещодавно дізнався, що ви підписали призначення начальником Департаменту транспорту пана Осіпова, фактично проти якого порушено декілька кримінальних справ ще тоді, коли він був заступником голови «Київавтодору», – заявив Назаренко.

Депутат впевнений, що призначення корупціонера на керівну посаду – це зневажання киян, міських депутатів та президента Зеленського, який обіцяв боротися з корупціонерами.

«Тому я хочу поставити вам запитання: навіщо ви призначаєте людину, яка є фігурантом кримінальних справ, в тому числі, щодо корупції, розкрадання та службового недбальства. І в том жахливому стані, в якому знаходяться дороги, ви призначаєте колишнього заступника директора «Київавтодору» головою Департаменту транспорту», – обурився Володимир Назаренко.

На ці питання Віталій Кличко не зміг відповісти, відмахнувшись, що дасть відповіді на питання щодо призначення Осіпова «пізніше».

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Осипов ще в 2017 році, будучи на той момент заступником глави комунальної корпорації «Київавтодор», створив злочинну групу, яка під прикриттям глави «Київавтодору» Олександра Густелева розкрадала кошти столичного бюджету, виділені на утримання і ремонт столичних доріг і мостів. Так, по одному з епізодів, «Київавтодор» підписав договори на 37 млн гривень, однак майже третина цієї суми (11 млн гривень) була виведена на підставну фірму і перевести в готівку. Повідомлялося також, що ці 11 мільйонів – лише невелика частину вкраденого Валентином Осиповим у киян. При цьому спійманий за руку Осипов сам визнав свою провину. Справу було передано в прокуратуру і Шевченківський суд.

Також ЗМІ писали, що запорукою «успіху» Валентина Осипова є заступництво з боку Олександра Густелева, який в свою чергу близько дружив з Віталієм Кличком. Неодноразово повідомлялося про їхні спільні відвідини лазні, катанні на мотоциклах і інших епізодах спільного проведення часу. Крім цього, публікувалася інформація про роман Густелева з заступницею міністра інфраструктури Наталією Форсюк, що також позначилося на просуванні його протеже Осипова по службі.

Зазначимо, що, за даними низки ЗМІ, сам Віталій Кличко не втратив посади попри обіцянки нової влади навести лад на місцях, через допомогу помічника президента Андрія Єрмака.