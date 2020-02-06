Доллар продолжает дешеветь в обменниках

Американская валюта снижает свою стоимость третий день подряд.

Сегодня, 6 февраля курс доллара упал понизился на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс покупки – на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 22,27 коп. до 26,9485 UAH/EUR, курс продажи понизился на 20,59 коп. до 27,4156 UAH/EUR.

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