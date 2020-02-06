Не признавший своей вины пьяный водитель-убийца получил 8 лет тюрьмы

Максимально суровое наказание последовало из-за поведения осужденного.

Ранее дважды судимый за разбои днепрянин Владимир Исмаилов приговорен Жовтневым районным судом Харькова к максимальному наказанию за смертельное ДТП – восьми годам лишения свободы. Приговор зачитывали без обвиняемого – его удалили на стадии слушаний за неподчинение требованиям судьи и неуважение. Своей вины, несмотря на массу изобличающих фактов, подсудимый не признал.

Однако никакого признания и не понадобилось. Несмотря на желание все свалить на уже умершего пассажира, Исмаилова видели свидетели, когда он в роковой день, 29-го октября 2016-го года, проезжая по улице Холодногорской, сбил на тротуаре женщину, которая на следующий день скончалась от полученных травм.

Обвиняемого случайные свидетели удерживали за рулем его ВАЗа до приезда полиции. Нашлись и подтверждающие вину подсудимого фотографии и видео.

Учитывая позицию и поведение обвиняемого, суд пришел к выводу, что рецидивист, отсидевший в общей сложности более десяти лет в местах лишения свободы, не исправился, и даже не раскаивается в содеянном. А потому приговорил к максимально возможному сроку, предусмотренному статьей Уголовного кодекса.

Тэги: суд, Харьков, приговор, авария, осужденный