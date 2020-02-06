У итальянки во рту выросли волосы

Пациентка (ее имя не называется) впервые обратилась ко врачу в возрасте 19 лет. Тогда она обнаружила, что у нее на деснах растут короткие волосы.

Врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников (PCOS), который характеризуется излишним содержанием мужского гормона тестостерона в организме, сообщает New York Post.

Медики хирургическим путем удалили фолликулы и прописали женщине противозачаточные таблетки.

Но это ей не очень помогло. Когда пациентка вернулась в клинику шесть лет спустя, в возрасте 25 лет, врачи обнаружили у нее еще больше волос в ротовой полости, а также на подбородке и шее.

До сих пор было зафиксировано только пять случаев орального гирсутизма – появления волос во рту у человека. Точная причина фолликулярной аномалии до сих пор неизвестна.

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