У итальянки во рту выросли волосы
Пациентка (ее имя не называется) впервые обратилась ко врачу в возрасте 19 лет. Тогда она обнаружила, что у нее на деснах растут короткие волосы.
Врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников (PCOS), который характеризуется излишним содержанием мужского гормона тестостерона в организме, сообщает New York Post.
Медики хирургическим путем удалили фолликулы и прописали женщине противозачаточные таблетки.
Но это ей не очень помогло. Когда пациентка вернулась в клинику шесть лет спустя, в возрасте 25 лет, врачи обнаружили у нее еще больше волос в ротовой полости, а также на подбородке и шее.
До сих пор было зафиксировано только пять случаев орального гирсутизма – появления волос во рту у человека. Точная причина фолликулярной аномалии до сих пор неизвестна.
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