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Главная » Мир » Общество
22:46 06 Февраля 2020 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В Японии открылось похоронное бюро для секс-кукол

Японцы считают, что у любых кукол есть душа, поэтому их нельзя просто так выбрасывать – надо устраивать церемонию прощания с ними.

Компания Human Love Doll Company предложила аналогичную услугу для владельцев секс-кукол, сообщает Daily Mirror.

Обряд проводит Рэи Като, актриса «фильмов для взрослых» (и по совместительству – буддийский монах).

За 50 тысяч йен для секс-куклы устроят церемонию прощания и похороны, а владелец получит похоронный сертификат и памятное фото или видео. За личное присутствие на похоронах придется заплатить 90 тысяч йен.

После похорон ненужные секс-куклы отправляют на мусороперерабатывающий завод.

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Тэги: Япония, похороны, секс-куклы

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