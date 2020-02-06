В Японии открылось похоронное бюро для секс-кукол
Японцы считают, что у любых кукол есть душа, поэтому их нельзя просто так выбрасывать – надо устраивать церемонию прощания с ними.
Компания Human Love Doll Company предложила аналогичную услугу для владельцев секс-кукол, сообщает Daily Mirror.
Обряд проводит Рэи Като, актриса «фильмов для взрослых» (и по совместительству – буддийский монах).
За 50 тысяч йен для секс-куклы устроят церемонию прощания и похороны, а владелец получит похоронный сертификат и памятное фото или видео. За личное присутствие на похоронах придется заплатить 90 тысяч йен.
После похорон ненужные секс-куклы отправляют на мусороперерабатывающий завод.
Новости по теме
Токусёрю, борец с самым низким рейтингом, закончил в воскресенье 15-дневный турнир с неоспоримыми 14 победами и одним поражением.
Карлос Гон ожидал суд по обвинению в финансовых нарушениях. Его побег был осуществлен группой неких наемников, которые попали в его дом под видом музыкантов.
Юрий и Марго являются «парой» уже восемь месяцев. Теперь культурист и актер из Казахстана готов к следующему шагу: он хочет жениться на своей «девушке».