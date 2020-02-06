В Японии открылось похоронное бюро для секс-кукол

Японцы считают, что у любых кукол есть душа, поэтому их нельзя просто так выбрасывать – надо устраивать церемонию прощания с ними.

Компания Human Love Doll Company предложила аналогичную услугу для владельцев секс-кукол, сообщает Daily Mirror.

Обряд проводит Рэи Като, актриса «фильмов для взрослых» (и по совместительству – буддийский монах).

За 50 тысяч йен для секс-куклы устроят церемонию прощания и похороны, а владелец получит похоронный сертификат и памятное фото или видео. За личное присутствие на похоронах придется заплатить 90 тысяч йен.

После похорон ненужные секс-куклы отправляют на мусороперерабатывающий завод.

Тэги: Япония, похороны, секс-куклы