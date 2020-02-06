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Главная » Мир » Общество
21:06 06 Февраля 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В ЮАР бабуин утащил львенка, чтобы с ним поиграться

Самец бабуина, заботящийся о львенке – необычное зрелище. Однако именно это увидел в выходные в национальном парке Крюгера в ЮАР оператор Курт Шульц.

Бабуин затащил львенка на дерево и ухаживал за ним так, как будто это был его собственный детеныш, сообщает AP.

Как рассказал Курт Шульц, стая бабуинов собралась возле гранитных валунов, где львы и леопарды обычно прячут своих детенышей, когда идут на охоту. Вероятно, там бабуины и нашли этого львенка.

По словам оператора, шансов на выживание у этого львенка не было.

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Тэги: Африка, львы, обезьяна

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