В ЮАР бабуин утащил львенка, чтобы с ним поиграться

Самец бабуина, заботящийся о львенке – необычное зрелище. Однако именно это увидел в выходные в национальном парке Крюгера в ЮАР оператор Курт Шульц.

Бабуин затащил львенка на дерево и ухаживал за ним так, как будто это был его собственный детеныш, сообщает AP.

Как рассказал Курт Шульц, стая бабуинов собралась возле гранитных валунов, где львы и леопарды обычно прячут своих детенышей, когда идут на охоту. Вероятно, там бабуины и нашли этого львенка.

По словам оператора, шансов на выживание у этого львенка не было.

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