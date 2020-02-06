СБУ провела более 20 обысков из-за аудиозаписей Гончарука
Сообщается, что все следственные действия были санкционированы судом.
23 обыска было проведено сотрудниками Службы Безопасности Украины по делу о прослушке премьер министра Украины Алексея Гончарука.
Подробности дела сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков:
«Было проведено 23 обыска. У кого проведены – это тайна следствия. Мы проводили осмотры мобильных телефонов, компьютеров, в том числе премьер-министра и отдельных министров. Также проводилась проверка на полиграфе», – отметил он на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.
Также стоит отметить, что пресс-служба СБУ заявила о законности обысков в офисе телеканала 1+1. В сообщении указано, что правоохранители обыскивали только рабочие места отдельных журналистов. Также обыскам подверглись отдельные министры и представители НБУ. Сообщается, что у некоторых из них для были изъяты компьютеры для проведения экспертизы.
На данный момент СБУ устанавливает причастность отдельных журналистов к делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.
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