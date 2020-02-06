Сокращение депутатов: Зеленский заверил «слуг народа», что досрочных выборов не будет

Инициатива сокращения количества народных депутатов с 450 до 300, которую парламент должен рассмотреть на текущей сессии, изрядно насторожила депутатов президентской партии «Слуга народа».

Как сообщает Украинская правда, некоторые депутаты были обеспокоены тем, что сокращение количества депутатов делается под досрочные выборы. Заседание фракции посетил президент Владимир Зеленский, который вынужден был успокаивать депутатов. Президент уверял фракцию, что сокращение депутатов делается не под досрочные выборы. Зеленский прямым текстом сказал, что не собирается распускать Раду — мол, в этом нет смысла, так как в следующем парламенте «Слуги народа» уже не смогут самостоятельно сформировать большинство.

«На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции», — заявил депутат от фракции «Слуга народа» Бужанский.

По словам другого депутата от этой политической силы Андрея Геруса, президент был удивлен по поводу малого количества голосов за сокращение количества депутатов до 300. «Ведь мы это обещали на выборах. Сказал, чтобы депутаты не слушали слухи о досрочных выборах. Никакого роспуска не будет. У нас сейчас есть большинство, поэтому надо сейчас работать на максимуме и оправдывать доверие избирателей. А какие потенциальные следующие выборы будут точно не проще прошлые, так это (досрочные выборы — ред.). Не имеет смысла», — пояснил он.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады с 450 до 300 нардепов, и закрепление пропорциональной избирательной системы. Этот законопроект Зеленский внес в Раду в конце августа 2019 года. 3 сентября документ поддержал парламент, отправив его на рассмотрение в Конституционный суд. Впоследствии суд назвал этот законопроект соответствующим Конституции Украины.

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