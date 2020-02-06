В Китае некому собирать новые iPhone
Все работники компании, в которой собирают iPhone, отправлены на карантин.
Из-за вспышки нового коронавируса руководство Тайваньской компания Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn) отправило всех своих работников фабрики, где собираются iPhone, на карантин.
Завод по сборке продукции Apple расположен в провинции Хэнань. Те работники, которые не покидали пределов провинции во время новогодних праздников, будут изолированы на неделю. Тех же, кто вернулся из других регионов Китая продержат в карантине две недели.
Тем не менее, в Foxconn заявили, что начать работу намерены уже с 10 февраля.
Foxconn – крупнейший подрядчик Apple, который собирает большую часть iPhone.
Новости по теме
Наличие вируса у студентов не подтверждено, однако, они могли контактировать с носителями инфекции.
В начале января власти города Ухань пытались скрыть информацию о новом коронавирусе. И доктору Ли сказали, чтоб он не распространял «ложные слухи»…
Об этом официально сообщили в Минздраве.