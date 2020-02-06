В Китае некому собирать новые iPhone

Все работники компании, в которой собирают iPhone, отправлены на карантин.

Из-за вспышки нового коронавируса руководство Тайваньской компания Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn) отправило всех своих работников фабрики, где собираются iPhone, на карантин.

Завод по сборке продукции Apple расположен в провинции Хэнань. Те работники, которые не покидали пределов провинции во время новогодних праздников, будут изолированы на неделю. Тех же, кто вернулся из других регионов Китая продержат в карантине две недели.

Тем не менее, в Foxconn заявили, что начать работу намерены уже с 10 февраля.

Foxconn – крупнейший подрядчик Apple, который собирает большую часть iPhone.

Тэги: Apple, Китай, iPhone, карантин, коронавирус