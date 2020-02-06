Офицера СБУ судят за ДТП с четырьмя потерпевшими

Одного из руководителей отдела СБ будут судить на юге Украины.

В Мелитополе следователи местного территориального Управления Госбюро расследований передали в суд обвинительный акт относительно высокопоставленного правоохранителя, обвиняемого в совершении ДТП с множеством потерпевших.

Как сообщили «Властям» в теруправлении ГБР, расположенном в Мелитополе, замначальника одного из отделов Управления СБУ в Сумской обвиняется в том, что 2-го июня 2019 года, управляя ВАЗом 99-й модели, не уступил дорогу «Ланосу», и допустил с ним столкновение. Пассажиры обоих авто и водитель «Дэу» были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Благодаря своевременно оказанной помощи всех удалось спасти.

Теперь офицеру СБУ грозит до 8-ми лет тюрьмы.

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