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Главная » Украина » Происшествия
21:55 06 Февраля 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Офицера СБУ судят за ДТП с четырьмя потерпевшими

Одного из руководителей отдела СБ будут судить на юге Украины.

В Мелитополе следователи местного территориального Управления Госбюро расследований передали в суд обвинительный акт относительно высокопоставленного правоохранителя, обвиняемого в совершении ДТП с множеством потерпевших.

Как сообщили «Властям» в теруправлении ГБР, расположенном в Мелитополе, замначальника одного из отделов Управления СБУ в Сумской обвиняется в том, что 2-го июня 2019 года, управляя ВАЗом 99-й модели, не уступил дорогу «Ланосу», и допустил с ним столкновение. Пассажиры обоих авто и водитель «Дэу» были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Благодаря своевременно оказанной помощи всех удалось спасти.

Теперь офицеру СБУ грозит до 8-ми лет тюрьмы.

Источник:
Тэги: СБУ, дтп, авария, ГБР

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