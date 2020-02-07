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Главная » Украина » Происшествия
08:09 07 Февраля 2020 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

Из-за непогоды в Украине без света остались более сотни населенных пунктов

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате ухудшения погодных условий возникла массовые проблемы с подачей электроснабжения в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из-за сильного штормового ветра и налипания мокрого снега без света остались 203 населенных пункта.

«По состоянию на 07:00 7 февраля из-за осложнения погодных условий и срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 203 населенных пункта. В частности, обесточены восемь областей. В в Одесской области обесточены 100 населенных пунктов, в Херсонской – 40, в Днепропетровской – 16, в Николаевской – 11, в Черновицкой – 11, в Запорожской – 9, в Кировоградской – 9 и в Донецкой – 7″, – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что для урегулирования ситуации были привлечены аварийные бригады Облэнерго.

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Тэги: свет

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