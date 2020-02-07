Из-за непогоды в Украине без света остались более сотни населенных пунктов
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате ухудшения погодных условий возникла массовые проблемы с подачей электроснабжения в нескольких регионах Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Из-за сильного штормового ветра и налипания мокрого снега без света остались 203 населенных пункта.
«По состоянию на 07:00 7 февраля из-за осложнения погодных условий и срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 203 населенных пункта. В частности, обесточены восемь областей. В в Одесской области обесточены 100 населенных пунктов, в Херсонской – 40, в Днепропетровской – 16, в Николаевской – 11, в Черновицкой – 11, в Запорожской – 9, в Кировоградской – 9 и в Донецкой – 7″, – говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что для урегулирования ситуации были привлечены аварийные бригады Облэнерго.
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Причиной этому стали снегопады и сильные порывы ветра.
Обесточены населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.
По состоянию на пятницу, 31 января, из-за сложных погодных условий — снега и сильного ветра — в Черниговской области без света остались жители 163 населенных пунктов.