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Главная » Мир » Происшествия
11:43 07 Февраля 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Количество погибших от коронавируса превысило 630 человек

Только за минувшие сутки от болезни скончалось 73 человека.

По обновленной информации, жертвами коронавируса стало уже 638 человек. Число зараженных вирусом выросло до 31,515 человек.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что из всего числа зараженных в тяжелом состоянии находится 4821 человек, а 1540 человек было выписано из больниц.

Отдельно в Гонконге выявлено 24 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), в Макао − десять и на Тайване − 16.

Кроме того, зарегистрированы еще 26,3 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

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Тэги: Китай, жертвы, коронавирус, зараженные

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