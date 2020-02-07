Украинского консула подозревают в изнасиловании

Сотрудника консульства Украины в молдавском городе Бельцы подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

Ночью, 5 февраля в городе Бельцы, Молдовия, произошло изнасилование. 17-летнюю девушка подверглась сесксуалному насилию со стороны двух лиц в возрасте 37 и 38 лет.

Первый подозреваемый уже задержан, а второго участника преступления пока задержать не могут – у него дипломатический иммунитет. Источники сообщают, что причастным к преступлению является дипломат Александр Сторожук – украинский консул в Бельцах.

Телеканал TV8 со ссылкой на украинское консульстве в Бельцах сообщает, что все обстоятельства этого дела выясняются компетентными органами:

«В настоящее время консул не арестован и не обвиняется. Мы не можем комментировать это дело до тех пор, пока не будет завершено расследование или пока не будет объявлено решение правоохранительных органов», – заявили в консульстве.

Тем не менее, в других СМИ сообщается, что консула Александра Сторожука уже отстранили от должности и открыли дисциплинарное производство. Также власти Молдовы попросили его не покидать страну во время следствия.

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