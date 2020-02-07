За сутки в приложении «Дія» зарегистрировалось более 310 тыс. украинцев

Об этом вечером в четверг, 6 февраля, написал вице-премьер-министр, и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В представленном накануне государственном мобильном приложении авторизовалось уже более 310 тысяч пользователей. Из них, 165 900 пользователей загрузили свои водительские удостоверения и 133 600 человек авторизовали свои техпаспорта.

Об этом написал вице-премьер-министр, и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook.

Приложение стартовало 6 февраля. Его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple.

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