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Главная » Украина » Общество
14:00 07 Февраля 2020 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

За сутки в приложении «Дія» зарегистрировалось более 310 тыс. украинцев

Об этом вечером в четверг, 6 февраля, написал вице-премьер-министр, и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В представленном накануне государственном мобильном приложении авторизовалось уже более 310 тысяч пользователей. Из них, 165 900 пользователей загрузили свои водительские удостоверения и 133 600 человек авторизовали  свои техпаспорта.

Об этом написал вице-премьер-министр, и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook.

Приложение стартовало 6 февраля. Его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple.

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Тэги: паспорт, приложение, диджитализация, Дія

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