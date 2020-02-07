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Главная » Мир » Происшествия
11:16 07 Февраля 2020 Просмотров 1903   КомментариевКомментарии

В Балтийском море затонуло российское судно

В ночь на 7 февраля у берегов Эстонии затонуло российское рыболовецкое судно.

Сообщает krapka.club со ссылкой на ERR.

В 15 милях к северу от полуострова Юминда в Балтийском море было зафиксировано сигнал бедствия с российского корабля. После этого в указанный район были направлены спасательные суда, несколько кораблей, которые находились неподалеку, и вертолет.

Сообщается, что у российского траулера вышло из строя рулевое управление, две секции наполнились водой и исчезло электропитание, после чего судно легло в дрейф и начало тонуть.

Первым на место прибыл танкер под флагом Либерии, который и обнаружил в воде спасательный плот с россиянами.

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Тэги: судно

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