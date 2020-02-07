В Запорожье ОПГ бандитов вымогает миллион у матери младенца
Жгут и портят имущество, не отступаясь от желания нажиться на молодой семье.
В Запорожье семью Глибчук терроризируют бандиты, орудующие методами лихих 90-х: жгут автомобили, прокалывают шины, оставляют в подъезде послания черной краской. Все это могло бы устрашить не одну молодую пару, однако мать 80-месячного малыша Олеся Глибчук оказалась не робкого десятка – она обратилась за помощью профессиональных юристов и депутатов.
По словам Ярослава Гришина, депутата областного совета, управляющего партнера адвокатской компании «Ярослав Гришин и партнеры», авто молодой семьи бандиты содгли 1-го февраля. Ежедневные угрозы, по мнению преступников, должны заставить молодую пару выплатить 900 000 гривен воображаемого долга.
По мнению потерпевшей, управляет действиями бандитов собственник ООО «Глобал Гидравлик Солюшнс» Александр Каев. Депутат и юрист обращается к вымогателям с требованием прекратить незаконные действия, и явиться с повинной.
Реакции Нацполиции пока не последовало – официально правоохранители еще не прокомментировали происходящий в Запорожье беспредел.
Хватятся, когда произойдет непоправимое?
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