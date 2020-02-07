Одесская полиция нашла «Мерседес» воров, укравших сейф с миллионом

Правоохранители арестовали имущество злоумышленников, но те пытаются вернуть его всеми путями.

Малиновский районный суд Одессы отказал адвокату подельника преступников, укравших сейф с деньгами, в снятии ареста с автомобиля «Мерседес», на котором передвигались с добычей воры.

Крупную кражу группа злодеев совершила еще 14-го января – они забрались в офис фирмы, откуда вынесли сейф, в котором находились в общей сложности более 1,3 миллиона гривен в различной валюте.

Адвокат подозреваемого пытался доказать, что «Мерседес» изъят с какими-то нарушениями, однако он оказался слишком весомой уликой, чтобы суд вернул его злоумышленникам.

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