«Кличко пора на выход»: блогер объяснила, почему необходимо срочно уволить главу КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко и «смотрящие» Артур Палатный и Денис Комарницкий являются главными дерибанщиками столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко и «смотрящие» Артур Палатный и Денис Комарницкий являются главными дерибанщиками столицы. Об этом на своей странице в Facebook написала блогер Елена Маркосян, призвав срочно уволить Кличко с поста главы КГГА за разгул коррупции в городе.
«Похоже, Кличко действительно пора на выход! Еще полгода назад всё выглядело иначе, и я не думала, что такое напишу. Ведь когда команда Зеленского начала говорить о необходимости увольнения Кличко с должности главы КГГА из-за коррупции, многие увидели в этом чисто политический подтекст. Увидели и возмутились. А сам мэр тогда попросил новую власть дать ему шанс, обещая усилить борьбу с коррупцией», – напомнила Маркосян.
По ее мнению, Виталий Кличко, хотя свой шанс и получил, не смог или, скорее, не захотел им воспользоваться.
«Более того, он стал действовать по принципу «чем им хуже, тем мне лучше». В итоге на смену «смотрящему» Столару в Киев пришли совсем уж «конченные» беспредельщики Палатный и Комарницкий (так их называют даже лояльные Кличко журналисты). Видимо, Кличко посчитал, что напоследок ему можно всё и стал назначать на должности в КГГА отпетых воров и прожженных коррупционеров, находящихся под следствием», – отметила блогер.
Она пояснила, что имеет в виду недавнее назначение уличенного в коррупции Валентина Осипова на пост главы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Напомним, СМИ писали о том, что это стало возможным во многом благодаря курированию Осипова скандальным главой «Киевавтодора» Александром Густелевым, который близко дружен с Виталием Кличко.
«Зачем же Кличко делает это? В чем логика? Особенно перед новыми выборами? Если он и его команда понимают, что удержать власть в Киеве не получится, значит, такие скандальные и демонстративные назначения нужны только для одного – дерибана денег и максимального развала работы. И это нужно остановить! Другого способа остановить этот беспредел, кроме как уволить Кличко с поста главы КГГА, я не вижу. Это будет правильно не только с точки зрения сегодняшней ситуации, но и с учетом того, что новый мэр будет и должен избираться с новыми полномочиями, не позволяющими ему так цинично относиться к доверию киевлян», – констатировала Елена Маркосян.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что Виталию Кличко удалось сохранить кресло главы КГГА благодаря тому, что его начал «крышевать» помощник президента Андрей Ермак.
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