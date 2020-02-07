Преступники расплатились за машину фальшивыми деньгами

Без авто и денег оказался потерпевший, продавший старенький «Форд».

В Одессе полиция разыскивает фальшивомонетчиков, которые приобрели автомобиль «Форд Фокус» 1999 года выпуска, расплатившись поддельными долларами. Сумма сделки, полученная продавцом машины, составила 1200 долларов США. Только когда преступники уехали на его авто, он понял, что деньги фальшивые.

Что планируют делать с авто 20-летней давности преступники, когда их приметы и средство передвижения хорошо известны сыщикам – непонятно. Возможно, машина им понадобилась для совершения какого-то другого преступления.

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