В Индии жители дома остались без воды – из кранов потек алкоголь

Смесь пива, бренди и рома начала течь из кухонных кранов в многоквартирном доме в штате Керала. Кстати, в этом штате самое высокое потребление алкоголя в стране…

Оказалось, что 6000 литров конфискованного алкоголя были зарыты неподалеку. Алкоголь просочился через почву и попал в колодец, который снабжал жителей дома питьевой водой, сообщает BBC.

«Мы были шокированы», – сказал Джоши Малиеккал, владелец жилого комплекса.

Люди не только не могли пить такую воду – они не могли и помыться.

«Дети не могли ходить в школу, и даже их родители не могли ходить на работу», – сказал Малиеккал.

Очистка колодца, скорее всего, займет около месяца. А пока жителям дома ежедневно поставляют около 5000 литров воды, но они жалуются, что им этого недостаточно.

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