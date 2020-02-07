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Главная » Мир » Общество
21:37 07 Февраля 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Индии жители дома остались без воды – из кранов потек алкоголь

Смесь пива, бренди и рома начала течь из кухонных кранов в многоквартирном доме в штате Керала. Кстати, в этом штате самое высокое потребление алкоголя в стране…

Оказалось, что 6000 литров конфискованного алкоголя были зарыты неподалеку. Алкоголь просочился через почву и попал в колодец, который снабжал жителей дома питьевой водой, сообщает BBC.

«Мы были шокированы», – сказал Джоши Малиеккал, владелец жилого комплекса.

Люди не только не могли пить такую воду – они не могли и помыться.

«Дети не могли ходить в школу, и даже их родители не могли ходить на работу», – сказал Малиеккал.

Очистка колодца, скорее всего, займет около месяца. А пока жителям дома  ежедневно поставляют около 5000 литров воды, но они жалуются, что им этого недостаточно.

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Тэги: Индия, алкоголь, водопровод

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