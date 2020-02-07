В Китае обнаружили коронавирус у новорожденного

По сообщениям государственных СМИ, у новорожденного был диагностирован новый коронавирус всего через 30 часов после рождения.

Ребенок родился 2 февраля в Ухане, эпицентре эпидемии.

Ребенок весит 3,25 кг, находится в стабильном состоянии и пребывает под наблюдением медиков, сообщает BBC.

У матери также был выявлен коронавирус. Неясно, как он передался ребенку – еще в утробе матери или уже после рождения.

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