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20:02 07 Февраля 2020 0 Комментарии
В Китае обнаружили коронавирус у новорожденного
По сообщениям государственных СМИ, у новорожденного был диагностирован новый коронавирус всего через 30 часов после рождения.
Ребенок родился 2 февраля в Ухане, эпицентре эпидемии.
Ребенок весит 3,25 кг, находится в стабильном состоянии и пребывает под наблюдением медиков, сообщает BBC.
У матери также был выявлен коронавирус. Неясно, как он передался ребенку – еще в утробе матери или уже после рождения.
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Тэги: Китай, младенец, коронавирус
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